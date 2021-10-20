Aras ismine Türkiye'de özellikle son yıllarda daha sık rastlanıyor. Peki, Türkçe kökenli Aras isminin anlamı ne? Aras ne demek? Bu yazımızda Aras isminin anlamını, kökenini, isim analizini haberimizden ulaşabilirsiniz. Son zamanlarda sık kullanılan isimler arasında Aras'ta yer almaktadır. Peki, Aras isminin anlamı nedir? Aras ne demek? İşte detaylar haberimizde...

ARAS İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Hayata karşı bakış açısı, iyimser niteliktedir. Arkadaş edinmeyi çok sever. Muhtaç birilerine yardımı esirgemez. Birçok konuda narindir. Kelimelerle arası iyidir, buna bağlı olarak konuşma becerisi bulunur. Her şeyi öğrenmeye meyillidir. Şarkı dinlemeyi ve söylemeyi sever. Pozitif yanları olabildiği gibi negatif yanları da bulunmaktadır. Herhangi konuda sığ olabilir. Hoyrat davranışlar sergileyebilir. Dedikoduya meyillidir.

ARAS İSMİ KUR'AN-I KERİM'DE VAR MI?

Aras ismi Türkçe kökenli bir isim olduğu için Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Ancak ismin kullanımına dair herhangi bir sakıncaya da yer verilmemiştir.

Haberler.com - Gündem