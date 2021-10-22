Arapsaçı filmi oyuncuları kim? Arapsaçı filmi konusu, oyuncuları ve Arapsaçı özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Arapsaçı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Arapsaçı konusu, özeti ve Arapsaçı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Arapsaçı filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Arapsaçı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Arapsaçı filmini izleyecek olanların merak ettiği Arapsaçı konusu nedir, Arapsaçı oyuncuları kimler ve Arapsaçı özeti gibi konuları inceliyoruz.
ARAPSAÇI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Ünlü olduğu zamanlardan kalan bir ceketin içerisine loto kuponu koyan eski bir aktör bir süre sonra bunu unutmuştur. Büyük ikramiye de unutulan bilete çıkınca işler bir hayli karışır. Yaşanan rastlantısal olaylar sonucu ceket elden ele dolaşarak birçok insana ulaşır. Ceket sayesinde yolları kesişen birçok insanın hayatı kökünden değişir ve yaşadıkları olaylar sonucu adeta arapsaçına döner.
ARAPSAÇI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Ömer Faruk Yardımcı
Oyuncular:Hakan Meriçliler, Şinasi Yurtsever, Açelya Topaloğlu, Ayhan Taş, Burak Satıbol
Tür: Komedi
Yapım Yılı: 2017 (90 dk)
Vizyon Tarihi : 30 Mart 2018 Cuma
Senaryo: Ömer Faruk Yardımcı