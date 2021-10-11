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Araç sürücüsü, otomobiline giren kediyi sahiplendi

AA / Suat Salgın - Haberler | Kültür Sanat
Araç sürücüsü, otomobiline giren kediyi sahiplendi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir aracın kaputunda sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir aracın kaputunda sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çocuklarının okuluna gitmek için otomobiline binen Özlem Yalçın, kedi sesi duyunca araçtan indi.

Yalçın'ın durumu bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri aracın bulunduğu yere gelerek çalışma başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatte kaputun keçesinin altından çıkarttığı kedi, yarası bulunduğu için veterinere götürüldü.

Kediyi sahiplenen Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin onu kurtarmak için çok çaba sarf ettiğini söyledi.

Yalçın, "Şu an çok mutluyuz. Kediyi sahiplendik. Evimize götüreceğiz. Veteriner hekimi evimize çağırıp, hayvanın tedavisinin yapılmasını sağlayacağız." dedi.

AA / Suat Salgın - Son Dakika Haberleri
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