Antika meraklısı gurbetçinin Sakarya'daki evi müzeyi andırıyor

SAKARYA (AA) - Almanya'da yaşayan gurbetçi Yunus Çelik, 49 yıl önce babasının hediye ettiği saatten etkilenerek biriktirmeye başladığı antika eşyaları Sakarya'daki evine getirerek burada adeta müze oluşturdu.

Çelik'in evinde bulunan antika saat, radyo, fotoğraf makinesi, kahve değirmenleri, kamera, çakmak, terazi, termometre ve müzik aletleri gibi bine yakın eşya ilgi çekiyor.

Adeta müzeyi andıran evi, Çelik'in komşuları ve yakınlarının yanı sıra duyanlar da ziyaret ediyor.

Tatil için Karasu ilçesindeki evine gelen 61 yaşındaki Yunus Çelik, AA muhabirine, 1972'de Almanya'ya gittiğini, babasının hediyesinden sonra kendisinde saat tutkusunun başladığını anlattı.

"Her şey birbirini kovaladı." diyen Çelik şöyle konuştu:

"Babamın saati bende tutku oluşturdu. Kendime saat aldım, gezdiğim yerlerde gördüğüm mekanik aletler ilgimi çekti ve toplamaya başladım. 50 sene sonra bu ortam oluştu. Bu evde binin üzerinde parça var, hepsini yurt dışından getirdim. Önüme gelen eskiye ait ne varsa 1972'den beri toplamaya başladım ve evime koydum."

Evinde terazi, mızıka, ustura, radyo, fotoğraf makinesi, kamera, anahtar, 1900'lü yıllara ait kilitler, çakmaklar, 1800'lü yılların sonlarına ait kahve değirmenleri, marangoz ve tartı aletleri ile 500'ün üzerinde saat bulunduğunu aktaran Çelik, "Ama en özel olanı, rahmetli babamın bana verdiği saattir. Onun özel yeri var. Gerisi meraktan topladığım eşyalar." dedi.

"Gelmek isteyene kapımız açık"

Ziyaretçilerin eşyaları çok beğendiğini, kendisini takdir ettiğini dile getiren Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dışarıdan gelen çok yoğun değil. Gelmek isteyen gelip görebilir. Gelmek isteyene kapımız açık. Müzedeki eşyaların temizliğini yoğunlukla hanım yapıyor ama ona ben de yardımcı oluyorum. Onu yalnız bırakmıyorum, beraber yapıyoruz. Ayrıca, burada zamanla kendimi geliştirdim. Merakım olduğundan müzede bulunan saatlerin tamirini de kendim yapıyorum. Burada 500'e yakın saat var. Bunların 450'si çalışıyor, belki 50'si çalışmıyordur. Onların da küçük arızaları vardır, onların tamirini de yapıyorum. Ama o kadar zamanım olmadığı için hepsini de yapmıyorum. Benim için çalışıp çalışmadığı da çok önemli değil. Benim için görünüm önemli."

Evi ziyaret eden Çelik'in komşusu Sümeyye Ay ise evdeki eşyaları merak edip görmeye geldiğini belirterek, "Çok değişik saatler, aksesuarlar olduğunu gördüm, çok güzel. En çok saatler dikkatimi çekti, hepsi çok ilginç." ifadesini kullandı.