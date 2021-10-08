Antalya'da kundaklama iddiası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da kundaklama iddiası

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Antalya'da kundaklama iddiası

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişinin akrabalarına ait evi yaktığı iddia edildi.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişinin akrabalarına ait evi yaktığı iddia edildi.

İddiaya göre, Akbaş Mahallesi'nde İsmail Şahin'e ait tek katlı müstakil evde kundaklama sonucu yangın çıktı.

Yangın, Serik Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi Şahin'in, yaklaşık 1,5 ay önce evlerine pompalı tüfekle ateş ederek kaçan ve hakkında yakalama kararı bulunan kayınbiraderi H.C'nin (26) evlerini yaktığını öne sürdüğü öğrenildi.

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri
Eşi, oğlunun otizmli olduğunu kabullenmeyince evi terk etti

Eşi, oğlunun otizmli olduğunu kabullenmeyince evi terk etti

 Çocuğu yaştaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı; mahalleli linç etmek istedi

Çocuğu yaştaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı; mahalleli linç etmek istedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk
Magazin Kubilay Aka İrem Derici Burak Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersun Yanal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Antalya'da kundaklama iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 17:00:21. #1.17#