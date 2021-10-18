Son dakika haberleri | Antalya'da 7 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 8 yaralı - Haberler
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Son dakika haberleri | Antalya'da 7 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Antalya'da 7 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 8 yaralı Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da 7 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 8 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Bir midibüs ve altı aracın karıştığı kaza sonrası karayolu savaş alanına döndü.

Edinilen bilgiye göre, kaza Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolunda yaşandı. Saat 18.10 sıralarında 06 GB 4436, 06 MVF 80, 46 ADG 208 (midibüs), 33 LS 475, 07 YNC 18, 07 AFD 821 plakalı araçlar ile plakası belirlenemeyen bir aracın birbirlerine çarpması sonucunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazada E.C.otomobilin içinde yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar Alanya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Karayolunun adeta savaş alanına döndüğü kaza sonrası araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberleri | Antalya'da 7 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 8 yaralı

Son dakika haberleri | Antalya'da 7 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 8 yaralı

Son dakika haberleri | Antalya'da 7 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 8 yaralı

Son dakika haberleri | Antalya'da 7 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 8 yaralı

Son dakika haberleri | Antalya'da 7 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 8 yaralı

Son dakika haberleri | Antalya'da 7 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 8 yaralı

Son dakika haberleri | Antalya'da 7 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 8 yaralı

Son dakika haberleri | Antalya'da 7 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 8 yaralı

Son dakika haberleri | Antalya'da 7 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 8 yaralı

Son dakika haberleri | Antalya'da 7 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 8 yaralı

Son dakika haberleri | Antalya'da 7 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 8 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Rıza Yanık - Son Dakika Haberleri
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