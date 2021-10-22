ANTAKYA'NIN SONBAHARINDA SANAT GÜNLERİ TEMASI İLE

ANTAKYA BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE MUHTEŞEM NEY KONSERİ

Antakyalı sanatseverler, Antakya Belediyesi ev sahipliğinde organize edilen etkinlikler ile sanatın en güzel örnekleri ile buluşmaya devam ediyor.

27 - 30 Ekim tarihleri arasında Türkiye'nin en iyi tesbih ustalarını El Sanatları Müzesi'nde sanatseverler ile buluşturacak olan Antakya Belediyesi, ayrıca 26 Ekim akşamında muhteşem bir konsere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

"Antakya'nın Son Baharında Sanat Günleri" teması ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde olan değerli Neyzenler, Ney'in Anavatanı Antakya'da dinleyicileriyle buluşacaklar.

Antakya Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre 26 Ekim Salı akşamı Saat 20. 00'de Meclis Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek olan konser ücretsiz ve halka açık olacak.

Konserde yer alacak olan sanatçılar ise şöyle; Zeki Sözen, Volkan Yılmaz, Serdar Bişiren, Atilla Akıntürk, Murat Irkılata ve Rıfat Varol.

Yayın Tarihi :

22 Ekim, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri