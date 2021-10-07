Ankara Üniversitesi'nden her sabah öğrencilere sıcak çorba - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara Üniversitesi'nden her sabah öğrencilere sıcak çorba

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ankara Üniversitesi'nden her sabah öğrencilere sıcak çorba

Ankara Üniversitesi, yerleşkelerinin bulunduğu 6 farklı noktada her sabah 3 bin 500 öğrenciye sıcak çorba dağıtıyor.

ANKARA (DHA) - Ankara Üniversitesi, yerleşkelerinin bulunduğu 6 farklı noktada her sabah 3 bin 500 öğrenciye sıcak çorba dağıtıyor.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının aşçıları tarafından, Gölbaşı 50'nci yıl yerleşkesindeki mutfakta hazırlanan çorba, sabahın erken saatlerinde şehrin farklı noktalarındaki üniversite yerleşkelerine gönderiliyor. Çorba dağıtımı için her gün Beşevler, Dışkapı, Cebeci, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi yerleşkelerinin girişlerinde stantlar kurulurken, diğer yerleşkelerde de üniversiteye ait gezici bir araç tarafından dağıtım gerçekleştiriliyor.

KENDİLERİNİ EVLERİNDE GİBİ HİSSETMELERİNİ İSTİYORUZ

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın talimatıyla başlatılan uygulama, öğrencilerden de yoğun ilgi görüyor. Rektör Prof. Dr. Ünüvar, çorba dağıtımını, öğrencilerin ilgisi devam ettikçe sayıyı artırarak dönem boyunca sürdürmeyi planladıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz uzun bir aradan sonra çok özledikleri okullarına, bizler de öğrencilerimize kavuştuk. Onların rahatı bizim için çok önemli. Kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


- Ankara
Ankara Üniversitesi'nden her sabah öğrencilere sıcak çorba

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

 Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakalandı

Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakalandı

 Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen Rusya uyruklu A.R, Ankara'da...

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen Rusya uyruklu A.R, Ankara'da...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Oğuzhan Asiltürk Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Pınar Deniz Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Mesut Özil Kim Min-jae Ahmet Nur Çebi Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ankara Üniversitesi'nden her sabah öğrencilere sıcak çorba - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 15:10:40. #1.17#