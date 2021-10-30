Ankara'nın adının değiştirilmesini isteyen Hulki Cevizoğlu, önerisini de dile getirdi

CNN Türk'te Akıl Çemberi programına katılan Cevizoğlu'ndan Ankara'nın isminin değiştirilmesi önerisi geldi.

Cevizoğlu, "Ankara'nın adı 'Atatürk' olsun" derken, kendisine Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilemez olduğu hatırlatıldı. Cevizoğlu, buna yanıt olarak ise "HDP, 2. anadil önerisi getiriyor, CHP onun yerine buna mı itiraz ediyor" diyerek görüşünü savundu.

Sözlerinin sosyal medyada tartışma olmasının ardından bir de tweet atan Cevizoğlu, şöyle yazdı:

"ANKARA'NIN ADI "ATATÜRK" OLSUN! Görüşlerinizi beklerim."

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Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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