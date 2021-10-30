Ankara'nın adının değiştirilmesini isteyen Hulki Cevizoğlu, önerisini de dile getirdi - Haberler
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Ankara'nın adının değiştirilmesini isteyen Hulki Cevizoğlu, önerisini de dile getirdi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Konuk olduğu programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci-yazar Hulki Cevizoğlu, Ankara'nın adının Atatürk olarak değiştirilmesini istedi.

CNN Türk'te Akıl Çemberi programına katılan Cevizoğlu'ndan Ankara'nın isminin değiştirilmesi önerisi geldi.

Cevizoğlu, "Ankara'nın adı 'Atatürk' olsun" derken, kendisine Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilemez olduğu hatırlatıldı. Cevizoğlu, buna yanıt olarak ise "HDP, 2. anadil önerisi getiriyor, CHP onun yerine buna mı itiraz ediyor" diyerek görüşünü savundu.

Sözlerinin sosyal medyada tartışma olmasının ardından bir de tweet atan Cevizoğlu, şöyle yazdı:

"ANKARA'NIN ADI "ATATÜRK" OLSUN! Görüşlerinizi beklerim."

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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