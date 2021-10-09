Ankara itfaiyecileri, trafik kazasında hayatını kaybeden meslektaşlarını uğurladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara itfaiyecileri, trafik kazasında hayatını kaybeden meslektaşlarını uğurladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ankara itfaiyecileri, trafik kazasında hayatını kaybeden meslektaşlarını uğurladı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ateş Mehmet olarak bilinen itfaiye amiri Mehmet Türk meslektaşları ve sevenleri tarafından son yolcuğuna uğurlandı.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ateş Mehmet olarak bilinen itfaiye amiri Mehmet Türk meslektaşları ve sevenleri tarafından son yolcuğuna uğurlandı.

Ankara- Sincan Ayaş yolu üzerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden İtfaiye Amiri Türk için Sincan İtfaiyesi'nde tören düzenlendi. Törene katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, sevenlerine ve meslektaşlarına baş sağlığı diledi. Türk, Çimşit Mezarlığında kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ankara'da çalınan araç Suriye'de yakalandı

Ankara'da çalınan araç Suriye'de yakalandı

 Akşam namazına gelmeyen imam, lojmanda ölü bulundu

Akşam namazına gelmeyen imam, lojmanda ölü bulundu

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, trafik kazası geçirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, trafik kazası geçirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu İbrahim Aydemir Temel Karamollaoğlu
Magazin Seda Sayan Pınar Deniz Kubilay Aka Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Yılmaz Fatih Terim Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Bülent Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ankara itfaiyecileri, trafik kazasında hayatını kaybeden meslektaşlarını uğurladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 12:19:37. #1.12#