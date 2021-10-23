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Andırın Kaymakamı Emeç kan bağışında bulundu

AA / Muammer Coşkun - Haberler | Güncel
Andırın Kaymakamı Emeç kan bağışında bulundu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, Türk Kızılayın düzenlediği kan bağış kampanyasına Vali Yardımcısı ve Andırın Kaymakam Vekili Cuma Emeç de destek verdi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, Türk Kızılayın düzenlediği kan bağış kampanyasına Vali Yardımcısı ve Andırın Kaymakam Vekili Cuma Emeç de destek verdi.

Kahramanmaraş Kan Bağış Merkezi tarafından Andırın Hükümet Konağı önünde düzenlenen kampanyada gönüllü vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Kampanyaya destek vermek amacıyla bağışta bulunan Emeç, "Bugün Kaymakamlık olarak kan bağışına destek olmak için buraya geldik. Vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Kan hepimize de lazım olabilir. Onun için bu konuda bütün vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Kan bağışında bulunup desteklerini esirgemeyen bütün kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara ilgilerinden dolayı teşekkür eden Emeç, ilçe olarak bu tür faaliyetleri bugün olduğu gibi bundan sonrada destekleyeceklerini aktardı.

Kampanya kapsamında 90 ünite kan bağışında bulunulduğu öğrenildi. ???????

AA / Muammer Coşkun - Son Dakika Haberleri
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