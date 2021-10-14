Anamur Ticaret ve Sanayi Odası, köy okullarında eğitim gören öğrencilere mont dağıttı

ANAMUR, MERSİN (AA) - Mersin'de, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası tarafından köy okullarındaki 240 öğrenciye mont dağıtıldı.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen törende, montlar öğrencilerin okul müdürlerine teslim edildi.

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, yaptığı konuşmada, eğitime desteklerinden dolayı TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na ve sosyal sorumluluk projesine öncülük eden Oda Başkanı Ferudun Torunoğlu'na teşekkür etti.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası??????? Başkanı Ferudun Torunoğlu, da montların, okul müdürlerinin ihtiyaçlarına göre belirlediği öğrencilere dağıtılacağını belirtti.