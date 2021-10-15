Anamur Belediyesi kadın çiftçilere avokado fidanı dağıttı - Haberler
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Anamur Belediyesi kadın çiftçilere avokado fidanı dağıttı

AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Anamur Belediyesi kadın çiftçilere avokado fidanı dağıttı

Anamur Belediyesi, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde kadın çiftçilere avokado fidanı hediye etti.

Anamur Belediyesi, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde kadın çiftçilere avokado fidanı hediye etti.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, belediye önünde düzenlenen törende, birçok alanda üretim yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Hem tarıma hem de çiftçilere katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirten Kılınç, "İlçemizde, üreten belediyecilik modelimize uygun olarak, yaklaşık 1,5 yıl önce 'Çekirdeği Getir Fidanı Götür' kampanyasıyla binlerce avokado yetiştirdik. Bu avokadoların fidanlarını, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde kadın çiftçilere dağıtarak bütçelerine katkıda bulunuyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından kadın çiftçilere fidanları dağıtıldı.

Törene Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir ve siyasi partilerin yöneticileri de katıldı.

Anamur Belediyesi kadın çiftçilere avokado fidanı dağıttı

Anamur Belediyesi kadın çiftçilere avokado fidanı dağıttı

Anamur Belediyesi kadın çiftçilere avokado fidanı dağıttı

AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri
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