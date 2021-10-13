Anadolu Yıldızı tatbikatının deniz safhası başarıyla sona erdi

ANADOLU Yıldızı-2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, Ege Denizi'nin uluslararası sularında başladı. İskiri ve İpsala adaları arasında kalan bölümde yapılan tatbikatta, senaryo gereği uluslararası sularda batmakta olan bir kuru yük gemisinde bulunan kazazedeler kurtarıldı. Nefes kesen tatbikatın deniz safhası, başarıyla son buldu.

Ege Ordusu Komutanlığı koordinesinde, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katılımıyla icra edilen Anadolu Yıldızı-2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel'in katılımıyla başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerini denendiği tatbikatı, yerli ve yabancı gözlemciler ile basın mensupları TCSG Güven Gemisi'nden takip etti. Tatbikatı 9 ülkeden 15 gözlemci de takip etti.

Tatbikatın ikinci aşaması yarın İzmir Menemen'deki Dumanlı Dağı'nda gerçekleştirilecek. Kara safhasında, senaryo gereğince kaybolan dağcılar için harekete geçilecek. Jandarma Genel Komutanlığı 'Acil Konum Belirleme Sistemi'nin fiilen deneneceği operasyonda, jandarma ekipleri tarafından arama-kurtarma harekatı başlatılacak. Karadan aramanın yeterli olmaması nedeniyle Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ni temsilen TSK Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden yardım talebinde bulunulacak. Talep üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi görevlendirilecek ve müşterek arama kurtarma harekatı başlatılacak.