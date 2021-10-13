Anadolu Yıldızı 2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın Ege Denizi'ndeki kısmı tamamlandı

Anadolu Yıldızı 2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında gerçekleştirilen ilk kısmı sona erdi.

İskiri ve İpsara adaları arasında icra edilen tatbikat, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

İlk safhada, Kara Kuvvetleri'nden bir arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri'nden bir arama kurtarma uçağı ve bir arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri'nden bir fırkateyn, Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 korvet, 4 Sahil Güvenlik botu, bir arama kurtarma uçağı, 2 arama kurtarma helikopteri görev aldı.

Senaryo başarıyla gerçekleştirildi

Senaryoda düzensiz göçmenlerin bulunduğu ve çıkan yangın sebebiyle batma tehlikesi geçiren ticari gemideki yangının söndürülmesi ve kazazedelerin kurtarılması yer aldı. Kuru yük gemisi yerine teknenin kullanıldığı senaryoda, kazazedeleri temsilen 4 cansız manken ve 6 personel denize bırakıldı.

Tatbikat kapsamında, Türk arama kurtarma bölgesinde tehlikede bulunan kuru yük gemisinden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde arama kurtarma görevi başlatıldı.

Sahil Güvenlik envanterinde bulunan ve havada 6 saat kalabilen CN-235 CASA arama kurtarma uçağı, operasyonun icrası ve geniş sorumluluk sahasının kontrolü ve gözetimi maksadıyla görev yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçak, bölgeye paraşütle kurtarma botu ve arama kurtarma ihtisaslı personeli bıraktı.

Tespit edilen bazı kazazedeler, bir seferde 6 kişiyi kurtarma ve gece görüş kabiliyetine sahip Sahil Güvenlik'e ait arama kurtarma helikopteri tarafından kurtarma platformu atılarak kurtarıldı. Kurtarma platformundaki bir kazazede ise Sahil Güvenlik botuna çıkarıldı.

Sudaki bir kazazede, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma helikopterinden vinç yardımıyla indirilen yüzücü kurtarıcı tarafından helikoptere taşındı.

Tespit edilen 2 kazazede ise Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik'e ait helikopterlerce, 2 kazazede de Türk mühendislerce inşa edilen "TCSG Dost" gemisi tarafından hızlı kurtarma botlarıyla alındı. Gemiye çıkarılan kazazedelere, sağlık personeli ilk müdahaleyi yaptı.

Hava Kuvvetleri arama kurtarma uçağından paraşütle atılan bot ve arama kurtarma ihtisaslı personel de bir kazazedeyi kurtardı.

Bölgede daha sonra tespit edilen kazazedeler için Sahil Güvenlik Komutanlığı arama kurtarma uçağı markalama yaptı. Bölgeye arama kurtarma kiti bırakılmasının ardından kazazedeler Sahil Güvenlik Botundaki yüzücü kurtarıcılar marifetiyle bota taşındı.

Kurtarılan tüm kazazedeler, sağlık kontrolünün yapılacağı en yakın sağlık merkezlerine götürüldü.

Kuru yük gemisindeki temsili yangına ise TCSG Dost ve Sahil Güvenlik Botu tarafından su toplarıyla müdahale edildi. Gemi, limana götürülmek üzere yedeklendi.

Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir'in olay yeri koordinatörlüğünü yaptığı tatbikatı Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel de izledi.

Tatbikatı 9 ülkeden 15 yabancı gözlemci takip etti.

Kara safhası yarın

Anadolu Yıldızı'nın ikinci senaryosu ise yarın Menemen Dumanlı Dağı'nda gerçekleşecek. Bu safhada, senaryo gereği dağa tırmanış yapan dağcı grubunun kaybolduğu bilgisi üzerine arama kurtarma harekatı başlatılacak ve kurtarılan dağcılar sağlık tesisine götürülecek.

Tatbikat, katılan unsurların müşterek senaryo içerisinde birlikte arama kurtarma harekatı icra edebilme yeteneklerini artırarak eğitimlerini geliştirmek, TSK ve Türk arama kurtarma teşkilatları arasındaki koordinasyon hususları ile arama kurtarma komuta kontrol sistemlerini denemek, bu sırada ortaya çıkabilecek aksaklıkları tespit etme ve gidermeyi amaçlıyor.