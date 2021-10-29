Son dakika haber! Ana su hattı bomba gibi böyle patladı

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Ana su hattı bomba gibi böyle patladı

O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su hattı borusu bomba gibi patladı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamanın etkisiyle asfaltlar yerinden sökülürken, 2 araçta maddi hasar oluştu.

Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde ana su hattı bir anda bomba gibi patladı. Patlamanın hemen ardından metrelerce yükseğe ulaşan su, caddeyi kısa sürede göle çevirdi. Bazı evleri ve bahçeleri su bastı. İçme su hattından çıkan basınçlı su asfaltları da yerinden söktü. Patlamanın etkisi ile yol kenarında bulunan 2 araçta maddi hasar oluştu. Su hattının patlama anları da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Dakikalar içerisinde tüm caddeyi su kaplaması ve araçların zarar görmesi güvenlik kameranca kaydedildi.