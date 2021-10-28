Amazon Prime Gaming Kasım Ayı Oyunları Açıklandı!

Ganimetleri ve oyunları ile tanınan Amazon Prime Gaming 2021 Kasım ayı için Prime üyelerine toplam değeri 597 TL olan 9 oyun hediye edecek.

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Amazon Prime Gaming 2021 Kasım ayında da üyelerini büyük bir oyun paketi ile şımartacak. Toplam değerleri 597 TL olan 9 oyun Prime aboneliğinizin karşılığında alınmayı beklerken bu pakette öne çıkan üç oyun da akılları çelecek cinsten. İlk oyun, aldığı 130'dan fazla Yılın Oyunu ödülü ile karşımıza çıkan fazlasıyla beğenilen derin hikayeye sahip RPG macera oyunu Dragon Age: Inquisition oluyor. İkinci oyun ise 100'den fazla adaylığa ve ödüle sahip olmuş, modern Lara Croft üçlemesinin ikinci yıldızı Rise of the Tomb Raider. Paketin gözbebekleri arasındaki üçüncü oyun ise çıkışıyla patlama yaratmış ve yenilikçi mekanikleriyle gönülleri çelmiş olan Control: Ultimate Edition.

Amazon Prime Gaming Kasım ayı paketinin tam listesi ise şu şekilde:

Dragon Age: Inquisition (140 TL)

Rise of the Tomb Raider (90 TL)

Control: Ultimate Edition (210 TL)

Rogue Heroes (60 TL)

Liberated (32 TL)

Puzzle Agent 2 (10,50 TL)

Demon Hunter 2: New Chapter (18 TL)

BAFL – Brakes Are For Losers (18,50 TL)

Secret Files: Sam Peters (18 TL)

Oyun içi ganimetlere ve aylık oyun fırsatlarına buradan ulaşabilir ve hepsine ayda yalnızca 7,90 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz. Yeni üyelikler için de 1 aylık deneme sürümünü aktifleştirerek ilk ayın parasını ödemeden bu oyunların tadını çıkarabilirsiniz.

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