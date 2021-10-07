Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı - Haberler
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Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı

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Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı.

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (İHA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'un Osmancık ilçesinden Gümüşhacıköy'e tarım işçilerini taşıyan Ali Durna yönetimindeki 36 AKK 058 plakalı minibüs, Ulubel mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Bölgeye polis, 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve minibüsteki 17 yaralı ambulanslarla Gümüşhacıköy ve Merzifon'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Murat Çelik/İHA)

Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı

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