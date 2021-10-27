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Amasya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

AA / Murat Demirci - Haberler | Güncel
Amasya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Enes A. yönetimindeki 16 KN 055 plakalı otomobil, Artıkabat mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Satılmış Karatepe'ye (83) çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Karatepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Karatepe'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Amasya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Amasya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Amasya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Amasya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

AA / Murat Demirci - Son Dakika Haberleri
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