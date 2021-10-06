Altın Portakal Film Festivali | Nihal Yalçın, 'Zuhal'i anlatıyor: Bu filmi ilk işim olarak görüyorum

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gösterimi gerçekleştirilen "Zuhal" filminin ekibi T24'de konuk oldu. Muammer Brav'la Ekşın programına konuk olan filmin başrol oyuncusu Nihal Yalçın, yapımcısı Anna Maria Aslanoğlu, yönetmeni Nazlı Elif Durlu çekiminden beyaz perdeye kadar yaşadıklarını anlattı.

'Zuhal' karakterini canlandıran oyuncu Nihal Yalçın, bir orta-üst sınıf kadın hikayesini oynayama alışkın olmadığını ancak yine de karakteri canlandırırken çok keyif aldığını söyledi. "Kendi derdini sakin bir yerden anlatan bir film" olarak niteleyen Yalçın, senaryoyu 1 yıl önce aldığını ve üzerinde çalışmak için uzun bir zaman bulduğunu söyledi.

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