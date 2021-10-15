ALTI NOKTA KÖRLER DERNEĞİ'NDEN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA ZİYARET

Alti Nokta Körler Dernegi Aydin Subesi Baskani Bayram Özen ve yönetimi, Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'nu makaminda ziyaret etti.

15 Ekim Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü sebebiyle gerçeklestirilen ziyarette, dernek yönetimi engellilerin hayatlarini kolaylastiran hizmetlerinden dolayi Baskan Çerçioglu'na tesekkür etti.

Dernek yönetimini agirlamaktan dolayi mutluluk duydugunu belirten ve nazik ziyaretleri için de tesekkür eden Baskan Çerçioglu, her zaman engelli vatandaslarin yaninda olduklarini ve olmaya devam edeceklerini söyledi.

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