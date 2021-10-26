Aliağaspor FK Lige Hazır

ÇINAR, DİYARBAKIR (Habermetre) - Aliağaspor FK 3 - 1 Burhaniye Belediyespor

Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) güçlü ekibi Aliağaspor FK, ligin başlamasına bir hafta kala hazırlık maçında Burhaniye Belediyesporu konuk etti. Konuk takım 18. dakikada Serkan Akbakay'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçse de sarı siyahlılar 36'da Murat Arslan, 75'te Levent Aktuğ ve 86'da Abdullah Çınar'ın attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, kulüp başkanı Kamil Önal ile az sayıda taraftar izledi. Karşılaşmaya Balıkesir temsilcisi Burhaniye Belediyespor yoğun baskı ve tempoyla başlasa da Aliağaspor FK, pas oyunuyla ilk 20 dakikada rakibinin baskısını kırmayı başardı. İlk yarı Serkan Akbakay ile Murat Arslan'ın attığı karşılıklı gollerle 1-1'lik sonuçla tamamlandı.

Özellikle ikinci yarıda daha istekli ve tempolu bir oyun sergileyen sarı siyahlılar oyun üstünlüğü rakibine hissettirdi. 75'te sahneye çıkan Levent Aktuğ Aliağaspor FK'yı 2-1 öne geçirirken 86'da Abdullah Çınar'ın attığı şık gol maçın skorunu belirledi (3-1)

Karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, "Bizim için lig öncesi iyi bir hazırlık maçı oldu. Yakaladığımız fırsatları daha iyi değerlendirebilseydik daha farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Haftaya Pazar günü ligin ilk maçını kendi sahamızda oynayacağız. Aliağa halkının desteğini bekliyoruz. Bu sene şampiyon olarak profesyonel lig hasretini sona erdirmeyi istiyoruz dedi"

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