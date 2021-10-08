Aliağa Petkim Spor, Galatasaray Nef'i Ağırlıyor - Haberler
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Aliağa Petkim Spor, Galatasaray Nef'i Ağırlıyor

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Aliağa Petkim Spor, Galatasaray Nef'i Ağırlıyor

Aliağa Petkim Spor, ING Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray Nef'i konuk ediyor.

Aliağa Petkim Spor, ING Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray Nef'i konuk ediyor. 9 Ekim 2021 Cumartesi günü Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nun oynanacak mücadele saat 13. 00'te başlayacak. Sporseverler karşılaşmayı TİVİBU Spor 2 kanalından da canlı olarak izleyebilecek.

Aliağa'nın süper ligdeki temsilcisi, karşılaşmaya Başantrenör Can Sevim yönetiminde hazırlanıyor. İlk iki haftada galibiyet alamayan Aliağa Petkim Spor, ligin güçlü ekiplerinden Galatasaray Nef'i mağlup ederek ilk galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.

Ligin 3. haftasında program şu şekilde:

9 Ekim Cumartesi

13. 00 Aliağa Petkim Spor - Galatasaray Nef

15. 30 Darüşşafaka - Tofaş

18. 00 Frutti Extra Bursaspor - Beşiktaş Icrypex

20. 15 Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe Beko

10 Ekim Pazar

13. 00 Gaziantep Basketbol - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket

15. 30 Semt77 Yalovaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyesi

18. 00 Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka

20. 15 Büyükçekmece Basketbol - Türk Telekom Spor

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