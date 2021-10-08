Aliağa Petkim Spor, Galatasaray Nef'i Ağırlıyor
Aliağa Petkim Spor, ING Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray Nef'i konuk ediyor.
Aliağa Petkim Spor, ING Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray Nef'i konuk ediyor. 9 Ekim 2021 Cumartesi günü Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nun oynanacak mücadele saat 13. 00'te başlayacak. Sporseverler karşılaşmayı TİVİBU Spor 2 kanalından da canlı olarak izleyebilecek.
Aliağa'nın süper ligdeki temsilcisi, karşılaşmaya Başantrenör Can Sevim yönetiminde hazırlanıyor. İlk iki haftada galibiyet alamayan Aliağa Petkim Spor, ligin güçlü ekiplerinden Galatasaray Nef'i mağlup ederek ilk galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.
Ligin 3. haftasında program şu şekilde:
9 Ekim Cumartesi
13. 00 Aliağa Petkim Spor - Galatasaray Nef
15. 30 Darüşşafaka - Tofaş
18. 00 Frutti Extra Bursaspor - Beşiktaş Icrypex
20. 15 Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe Beko
10 Ekim Pazar
13. 00 Gaziantep Basketbol - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket
15. 30 Semt77 Yalovaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyesi
18. 00 Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka
20. 15 Büyükçekmece Basketbol - Türk Telekom Spor