Aliağa Petkim Spor'da Hedef Galibiyet
Aliağa Temsilcisi İstanbul Deplasmanına HazırlanıyorAliağa Petkim Spor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. Haftasında Büyükçekmece Basketbol'a konuk oluyor.
BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (Habermetre) - Aliağa Temsilcisi İstanbul Deplasmanına Hazırlanıyor
Aliağa Petkim Spor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. Haftasında Büyükçekmece Basketbol'a konuk oluyor. 30 Ekim 2021 Cumartesi günü Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15. 30'da başlayacak. Basketbolseverler mücadeleyi TİVİBU Spor 2 ekranlarından izleyebilecek.
Ligdeki ilk galibiyetini evinde Türk Telekom Spor'u mağlup ederek alan Aliağa Petkim Spor, Büyükçekmece Basketbol deplasmanı için hazırlıklarını Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleştiriyor. Aliağa temsilcisi ligde 6 puanla 15. sırada yer alırken Büyükçekmece Basketbol 5 puanla 16. sırada bulunuyor.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. Hafta programı şöyle;
30 Ekim 2021 Cumartesi
13. 00 Beşiktaş Icrypex - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket
15. 30 Büyükçekmece Basketbol - Aliağa Petkim Spor
18. 00 Galatasaray NEF - Frutti Extra Bursaspor
20. 15 Türk Telekom Spor - Bahçeşehir Koleji
31 Ekim 2021 Pazar
15. 30 Fenerbahçe Beko - Gaziantep Basketbol
18. 00 Pınar Karşıyaka - Semt77 Yalovaspor
20. 15 TOFAŞ - Anadolu Efes