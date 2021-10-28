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Aliağa Petkim Spor'da Hedef Galibiyet

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Aliağa Petkim Spor'da Hedef Galibiyet

Aliağa Temsilcisi İstanbul Deplasmanına HazırlanıyorAliağa Petkim Spor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. Haftasında Büyükçekmece Basketbol'a konuk oluyor.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (Habermetre) - Aliağa Temsilcisi İstanbul Deplasmanına Hazırlanıyor

Aliağa Petkim Spor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. Haftasında Büyükçekmece Basketbol'a konuk oluyor. 30 Ekim 2021 Cumartesi günü Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15. 30'da başlayacak. Basketbolseverler mücadeleyi TİVİBU Spor 2 ekranlarından izleyebilecek.

Ligdeki ilk galibiyetini evinde Türk Telekom Spor'u mağlup ederek alan Aliağa Petkim Spor, Büyükçekmece Basketbol deplasmanı için hazırlıklarını Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleştiriyor. Aliağa temsilcisi ligde 6 puanla 15. sırada yer alırken Büyükçekmece Basketbol 5 puanla 16. sırada bulunuyor.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. Hafta programı şöyle;

30 Ekim 2021 Cumartesi

13. 00 Beşiktaş Icrypex - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket

15. 30 Büyükçekmece Basketbol - Aliağa Petkim Spor

18. 00 Galatasaray NEF - Frutti Extra Bursaspor

20. 15 Türk Telekom Spor - Bahçeşehir Koleji

31 Ekim 2021 Pazar

15. 30 Fenerbahçe Beko - Gaziantep Basketbol

18. 00 Pınar Karşıyaka - Semt77 Yalovaspor

20. 15 TOFAŞ - Anadolu Efes

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