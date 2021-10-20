AKÜ ile NetCad Yazılım A.Ş. Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ile NetCad Yazılım A. Ş. arasında eğitim, araştırma ve toplumsal katkı konularını kapsayan ikili iş birliği 'NetCad Akademi' protokolü imzalandı.

Protokol imza töreninde Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Uzaktan Eğitim MYO Müdürü Prof. Dr. Nusret Koca, Emirdağ MYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa Kemal Yıldız ile NetCad Yazılım A. Ş. adına şirketin Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Teknik Hizmetler ve Eğitim Direktörü, Tunç Emre Toptaş ile Eğitim Hizmetleri bölümünden Murat Öztürk yer aldı.

Protokol hakkında

Üniversitelerin laboratuvarlarına, akademisyenlere ve öğrencilere daha fazla destek olabilmek için NetCad firması tarafından 2021 yılı itibarı ile 'NetCad lisanslama modeli' geliştirilerek, üniversiteler 'NetCad Akademi' kapsamına alındı. Üniversite laboratuvarlarında, akademisyenler NetCad Akademi sistemini ücretsiz kullanabilecek. Yine protokol kapsamında NetCad lisanslarının eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme amaçlı olarak üniversite laboratuvarlarının tamamında ve bireysel hesaplar ile IP kısıtlaması olmadan, sınırsız kullanımı sağlanacak. 'NetCad SupportX' destek hattı üzerinden akademisyenlerin, teknik personelin ve öğrencilerin 7/24 profesyonel teknik destek almaları, online NetCad eğitimlerine katılım ve tüm eğitim/proje dokümanlarına sınırsız erişim imkanı verilmesi gibi hizmetler de protokol kapsamında yer alacak.

Üniversiteler bünyesinde kurulan 'NetCad Akademi'ler ile Mühendislik, İmar, Planlama, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Akıllı Şehircilik gibi sektörler hedef alınıyor. Bu hizmet ile söz konusu sektörleri yakından tanıyan, mesleki bilgisini teknoloji altyapısı ile bütünleştirmiş, nitelikli mezunlar yetişmesi hedefleniyor. NetCad firması bu kapsamda bilgisayar laboratuvarlarına, akademisyenlere ve tüm üniversite öğrencilerine bu hizmeti, ücretsiz olarak sunuyor.

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