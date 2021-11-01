Aktivistlerden lider maskeli iklim protestosu

Dünya liderlerinin maskelerini takan aktivistlerden oluşan koro

Korodan detaylar Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam üyeleri, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26 sırasında ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un maskelerini takarak "COP26 Sıcak Hava Bandosu" oluşturdu. Glasgow'da Borsa Meydanı'nda bir araya gelen ve dünyanın en zengin ülkelerinin sera gazı emisyonlarını azaltmada çok yavaş kaldığını savunan aktivistler, liderlere "konuşmayın, eyleme geçin" çağrısı yaptı.