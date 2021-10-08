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Akşehir Kaymakamlığına atanan İsmail Küreci görevine başladı

AA / Bayram Uygun - Haberler | Güncel
Akşehir Kaymakamlığına atanan İsmail Küreci görevine başladı

Konya'nın Akşehir ilçesine atanan Kaymakam İsmail Küreci yeni görevine başladı.

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesine atanan Kaymakam İsmail Küreci yeni görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ankara Vali Yardımcılığından Akşehir'e atanan Küreci'yi, protokol üyeleri ve kaymakamlık personeli karşıladı.

Makamda Kaymakamlık personeliyle tanışan Küreci, kurum amirlerinden ilçe hakkında bilgi aldı.

AA / Bayram Uygun - Son Dakika Haberleri
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