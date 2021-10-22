Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
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Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Hacı Özkan - Haberler | Güncel

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İshak Eşmekaya (70) idaresindeki 68 LC 354 plakalı otomobil, Eskil-Eşmekaya kara yolunun 5. kilometresinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Eşmekaya ile beraberindeki Seyit Deniz (60) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Eşmekaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
AA / Hacı Özkan - Son Dakika Haberleri
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