Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, 'Plastik Aşklar' ile perdelerini açıyor

Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi 2021-2022 Sanat Sezonunda Oya Başar ve Begüm Birgören'in sahnelediği ' Plastik Aşklar' oyunuyla 2 Kasım'da perdelerini açıyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, 2021-2022 programını sanatseverlere duyurdu. Yeni sezon açılışını, Oya Başar ve Begüm Birgören'in sahnelediği Plastik Aşklar oyunu ile 2 Kasım Saat 19.00'da yapacak olan Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, 25 Kasım 2021'de Leonce ile Lena başlıklı tiyatro oyununu ağırlayacak.

Üniversitenin 25'inci yılı kapsamında Mayıs kadar dinleti, tiyatro, dans dalında geniş bir etkinlik yelpazesi sunan Akıngüç Oditoryomunun biletleri Biletino'da satışa sunuldu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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