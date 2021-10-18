Akçakale'de 300 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı - Haberler
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Akçakale'de 300 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı

AA / Mustafa Güçlü - Haberler | Güncel
Akçakale'de 300 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 300 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 300 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.

Akçakale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin girişimleriyle Türk Hava Yolları Dostluk Grubu ve ANDA Derneği tarafından aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 300 öğrenciye kırtasiye malzemesi gönderildi.

İlçeye getirilen okul çantası ve kırtasiye malzemeleri, Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın katıldığı, belediyenin konferans salonunda düzenlenen törenle öğrencilere dağıtıldı.

Yalçınkaya, çocukların gelecek için çok önemli olduğunu belirterek onların eğitimine katkı sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Akçakaleli çocuklara yıldız bir ilçe bırakma gayretiyle çalıştıklarını kaydeden Yalçınkaya, onlar için ilçeyi bir şantiye alanına çevirdiklerini belirtti.

AA / Mustafa Güçlü - Son Dakika Haberleri
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