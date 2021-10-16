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Akaryakıt fiyatları! Yeni benzin fiyatları! Dizel fiyatı ne kadar? 1 litre benzin kaç km gider?

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Akaryakıt fiyatları! Yeni benzin fiyatları! Dizel fiyatı ne kadar? 1 litre benzin kaç km gider?

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 41, benzine ise 14 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat değişikliği pompaya yansıyacak. 15 Ekim Dizel fiyatı ne kadar? 1 litre benzin kaç km gider? soruları merak edidi İşte, akaryakıt fiyatları! Yeni benzin fiyatları ve motorin fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ...

Dizel fiyatı ne kadar? 1 litre benzin kaç km gider? sorularının yanıtı merak ediliyor. Motorin fiyatları İstanbul! 15 Ekim Güncel benzin ve motorin fiyatları başlıklarına dair detaylar araştırılıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, akaryakıta çifte zam geldi. Motorinin litre fiyatı 41, benzinin litre fiyatı ise 14 kuruş arttı. Fiyat artışı bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak. İşte, akaryakıt fiyatları ve yeni benzin fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI!

Fiyat artışının ardından İstanbul'da ortalama 7,76'dan satılan benzinin litresi 7,90'a çıkacak. İstanbul'da motorinin litresi7,53 liradan 7,94'e yükselecek. Ankara'da ise benzinin litresi 7,85'ten 7,99'a, motorinin litresi ise 7,62'den 8,03'e çıkacak.

ZAMLI FİYATLAR

Gelen zamların ardından fiyatlar şu şekilde olacak:

Benzin(litre)

  • İstanbul - 7,92 lira
  • Ankara - 7,89 lira
  • İzmir - 7,90 lira
  • Motorin(litre)
  • İstanbul - 7,93 lira
  • Ankara - 7,99 lira
  • İzmir - 8,01 lira

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Haber: Akaryakıt fiyatları! Yeni benzin fiyatları! Dizel fiyatı ne kadar? 1 litre benzin kaç km gider? - Haberler
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