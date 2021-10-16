Akaryakıt fiyatları! Yeni benzin fiyatları! Dizel fiyatı ne kadar? 1 litre benzin kaç km gider?

Dizel fiyatı ne kadar? 1 litre benzin kaç km gider? sorularının yanıtı merak ediliyor. Motorin fiyatları İstanbul! 15 Ekim Güncel benzin ve motorin fiyatları başlıklarına dair detaylar araştırılıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, akaryakıta çifte zam geldi. Motorinin litre fiyatı 41, benzinin litre fiyatı ise 14 kuruş arttı. Fiyat artışı bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak. İşte, akaryakıt fiyatları ve yeni benzin fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI!

Fiyat artışının ardından İstanbul'da ortalama 7,76'dan satılan benzinin litresi 7,90'a çıkacak. İstanbul'da motorinin litresi7,53 liradan 7,94'e yükselecek. Ankara'da ise benzinin litresi 7,85'ten 7,99'a, motorinin litresi ise 7,62'den 8,03'e çıkacak.

ZAMLI FİYATLAR

Gelen zamların ardından fiyatlar şu şekilde olacak:

Benzin(litre)

İstanbul - 7,92 lira

Ankara - 7,89 lira

İzmir - 7,90 lira

Motorin(litre)

İstanbul - 7,93 lira

Ankara - 7,99 lira

İzmir - 8,01 lira

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