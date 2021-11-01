AK Parti MKYK Üyesi Hüseyin Özbakır'ın acı günü - Haberler
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AK Parti MKYK Üyesi Hüseyin Özbakır'ın acı günü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
AK Parti MKYK Üyesi Hüseyin Özbakır'ın acı günü

AK Parti MKYK Üyesi; 25 ve 26. Dönem Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır'ın kayınpederi Selçuk Balamir Oklu, tedavi gördüğü korona virüs hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti MKYK Üyesi; 25 ve 26. Dönem Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır'ın kayınpederi Selçuk Balamir Oklu, tedavi gördüğü korona virüs hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.

Uzun Mehmet Camii'nde gerçekleştirilen cenaze törenine Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Abdürrahim Alan, AK Parti teşkilatı, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve hayatını kaybeden Selçuk Balamir Oklu'nun ailesi katıldı. Öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından 64 yaşında hayatını kaybeden Selçuk Balamir Oklu'nun cenazesi Kırat Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AK Parti MKYK Üyesi; 25. ve 26. Dönem Zonguldak Milletvekilliği yapan Hüseyin Özbakır, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. - ZONGULDAK

AK Parti MKYK Üyesi Hüseyin Özbakır'ın acı günü

AK Parti MKYK Üyesi Hüseyin Özbakır'ın acı günü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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