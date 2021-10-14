AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ziyaretlerde bulundu - Haberler
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ziyaretlerde bulundu

AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Artuklu Üniversitesini Rektörlüğü ziyaret etmesi Artuklu Üniversitesinde anı defterini doldurması ve fotoğraf çektirmesi Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.

ARTUKLU, MARDİN (AA) - Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Artuklu Üniversitesini Rektörlüğü ziyaret etmesi

Artuklu Üniversitesinde anı defterini doldurması ve fotoğraf çektirmesi

Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Özcoşar'ın odasında fotoğraf çektirmesi

Artuklu Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu

Saygı duruşu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Artuklu Üniversitesini ziyaret etmesi ve akademisyen ile öğrencilerle selamlaşması

Kurdele kesimi ve dua edilmesi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret etmesi

Partililerin AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a çiçek takdimi

Gençlerle fotoğraf çekinilmesi

Partililerle toplu fotoğraf çekinilmesi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, un fabrikasını ziyaret etmesi

Fabrika yetkilileriyle konuşması ve fabrikadan çıkış MARDİN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Artuklu Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, daha sonra AK Parti Mardin İl Başkanlığını ve bir un fabrikasını ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ziyaretlerde bulundu
AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri
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