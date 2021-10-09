AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'dan eğitim merkezine ziyaret
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İl Müftülüğü tarafından yapılan eğitim merkezini ziyaretti.
ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İl Müftülüğü tarafından yapılan eğitim merkezini ziyaretti. Müftü Bekir Gerek'ten bilgi aldı.
Eğitim Merkezi'ndeki programlar hakkında bilgi alan Günay ayrıca merkezdeki eğitimciler ile sohbet etti.
Milletvekili Günay yapılan eğitim merkezini çok beğendiğini vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.