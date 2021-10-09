AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'dan eğitim merkezine ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'dan eğitim merkezine ziyaret

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'dan eğitim merkezine ziyaret

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İl Müftülüğü tarafından yapılan eğitim merkezini ziyaretti.

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İl Müftülüğü tarafından yapılan eğitim merkezini ziyaretti. Müftü Bekir Gerek'ten bilgi aldı.

Eğitim Merkezi'ndeki programlar hakkında bilgi alan Günay ayrıca merkezdeki eğitimciler ile sohbet etti.

Milletvekili Günay yapılan eğitim merkezini çok beğendiğini vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'dan eğitim merkezine ziyaret

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'dan eğitim merkezine ziyaret

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'dan eğitim merkezine ziyaret

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'dan eğitim merkezine ziyaret

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Temel Karamollaoğlu
Magazin Ece Üner Burak Sergen Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Marcao Ozan Tufan Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'dan eğitim merkezine ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 14:28:59. #1.11#