AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'dan eğitim merkezine ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İl Müftülüğü tarafından yapılan eğitim merkezini ziyaretti. Müftü Bekir Gerek'ten bilgi aldı.

Eğitim Merkezi'ndeki programlar hakkında bilgi alan Günay ayrıca merkezdeki eğitimciler ile sohbet etti.

Milletvekili Günay yapılan eğitim merkezini çok beğendiğini vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.