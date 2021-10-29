AK Parti cemevleriyle ilgili düzenlemeye gidiyor! Dedelere maaş dahil masada 3 öneri var

Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cemevleriyle ilgili yeni düzenlemeler yapılacağının sinyalini vermesinin ardından AK Parti çalışmalara başladı.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de bugün kaleme aldığı köşe yazısında cemevleriyle ilgili yapılması planlanan düzenlemeleri yazdı.

İşte Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım;

"AK Parti cemevlerini oy hesabı ile ziyaret etmemeli. Çünkü bu samimi olmaz. Ama Türkiye'nin sosyal barışı ile din ve vicdan hürriyeti açısından konuya yaklaşılmalı. Geçmişte Türkiye'yi mezhep temelli olarak bölmek isteyenler Alevi-Sünni çatışması çıkarmak istemişlerdi. Çorum, Sivas ve Kahramanmaraş olayları yaşandı. Yaşanan onca acılara, katliamlara rağmen Aleviler ülkelerine olan bağlılıklarından en ufak bir taviz vermedi.

Bir dönem Alevi çalıştayları yapan ama bunu sonuca ulaştıramayan AK Parti, bu kez farklı bir yöntem izliyor. O da hak temelli bir açılım.

1) Cemevlerinin ibadethane sayılması talepleri söz konusu. Ama kabinedeki eğilim cemevlerinin 'Kültür Merkezi' statüsüne kavuşturulması yönünde.

2) Cemevlerinde görevli olan dedelere maaş bağlanması.

3) Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanması.

Cemevleriyle ilgili çalışma başlatıldı. Çapı ne olur bilemem ama Türkiye'nin huzuru için yerinde bir adım atılıyor."

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Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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