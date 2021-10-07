Ailesini katleden uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez - Haberler
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Ailesini katleden uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa
Ailesini katleden uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eşi Aynur Mert ile çocukları Aleyna ve Ahmet Ali Mert'i boğarak öldüren eski uzman çavuş Turgay Mert, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda "Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye, bir zamanlık mevkii için el ayak öpmeye, günlük menfaatler için faziletini karartmaya değmez" ifadelerine yer verdi.

Türkiye, Hatay'daki aile katliamıyla sarsıldı. Bunalıma girdiğini iddia eden eski uzman çavuş, evde eşi ve çocuklarını hunharca öldürüdü. Korkunç olayın detayları dehşete düşürdü. Cani adamın Facebook paylaşımı ise şok etti. Olay 29 Eylül'de Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelişmişti.

Uzman çavuşluk yaparken uyumsuz davranışları nedeniyle 6 ay önce sözleşmesinin yenilenmediği belirtilen Turgay Mert, öğleden sonra komşusu H.A.'yı telefonla arayıp "Evimin anahtarı posta kutusunda. Anahtarı al içeri gir. Ancak çok kötü şeylerle karşılaşacaksın. Kimseye haber verme. Sadece sen bak" diyerek telefonu kapattı.

Ailesini katleden uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez

H.A., Turgay Mert'i geri aradı ancak ulaşamadı. Dairenin ışıklarının yandığını gören H.A., bu kez Aynur Mert'i aradı. H.A., Aynur Mert telefona cevap vermeyince polis merkezine giderek durumu anlattı. Bunun üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Turgay Mert'in askeri üniforması da cesetlerin yanındaki koltuğun üzerinde bulundu.

Ailesini katleden uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez

Anne ile iki çocuğunun cenazeleri ise Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketleri Osmaniye'de toprağa verdi. Olayın ardından 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet' suçundan da arandığı belirlenen Turgay Mert'in Osmaniye'de olduğu saptandı.

Katil zanlısı, polis ve jandarma ekipleri tarafından merkez Dervişiye köyünde yapılan yol kontrolünde yakalandı. Turgay Mert, götürüldüğü İskenderun'da emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti.

İfadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanan katil zanlısı Mert, cinayeti neden işlediğini de anlattı. Mert, "Sözleşmem yenilenmedi, ardından da hakkımda dava açıldı. Askeri kanuna muhalefet suçundan aranıyordum. Yakalanırsam cezaevine gireceğimi düşünüyordum. Bu yüzden psikolojim bozuldu. Cezaevine girersem eşim ve çocuklarımın ortada kalacağına düşünüp, onları sahipsiz bırakmamak için öldürdüm" dedi.

Ailesini katleden uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez

Tüm ailesini katleden Turgay Mert'in Facebook paylaşımı ortaya çıktı. Paylaşımda, "Şerefle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır. Bir lokma ekmek için şerefini çiğnetmeye; Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye, bir zamanlık mevkii için el ayak öpmeye, günlük menfaatler için faziletini karartmaya değmez" ifadeleri yer aldı.

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Haber: Ailesini katleden uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez - Haberler
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