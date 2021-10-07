Ailesini katleden uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez

Türkiye, Hatay'daki aile katliamıyla sarsıldı. Bunalıma girdiğini iddia eden eski uzman çavuş, evde eşi ve çocuklarını hunharca öldürüdü. Korkunç olayın detayları dehşete düşürdü. Cani adamın Facebook paylaşımı ise şok etti. Olay 29 Eylül'de Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelişmişti.

"KÖTÜ ŞEYLERLE KARŞILAŞACAKSIN"

Uzman çavuşluk yaparken uyumsuz davranışları nedeniyle 6 ay önce sözleşmesinin yenilenmediği belirtilen Turgay Mert, öğleden sonra komşusu H.A.'yı telefonla arayıp "Evimin anahtarı posta kutusunda. Anahtarı al içeri gir. Ancak çok kötü şeylerle karşılaşacaksın. Kimseye haber verme. Sadece sen bak" diyerek telefonu kapattı.

GERİ ARADI ANCAK ULAŞAMADI

H.A., Turgay Mert'i geri aradı ancak ulaşamadı. Dairenin ışıklarının yandığını gören H.A., bu kez Aynur Mert'i aradı. H.A., Aynur Mert telefona cevap vermeyince polis merkezine giderek durumu anlattı. Bunun üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Turgay Mert'in askeri üniforması da cesetlerin yanındaki koltuğun üzerinde bulundu.

OSMANİYE'DE OLDUĞU SAPTANDI

Anne ile iki çocuğunun cenazeleri ise Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketleri Osmaniye'de toprağa verdi. Olayın ardından 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet' suçundan da arandığı belirlenen Turgay Mert'in Osmaniye'de olduğu saptandı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Katil zanlısı, polis ve jandarma ekipleri tarafından merkez Dervişiye köyünde yapılan yol kontrolünde yakalandı. Turgay Mert, götürüldüğü İskenderun'da emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti.

"ONLARI SAHİPSİZ BIRAKMAMAK İÇİN ÖLDÜRDÜM"

İfadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanan katil zanlısı Mert, cinayeti neden işlediğini de anlattı. Mert, "Sözleşmem yenilenmedi, ardından da hakkımda dava açıldı. Askeri kanuna muhalefet suçundan aranıyordum. Yakalanırsam cezaevine gireceğimi düşünüyordum. Bu yüzden psikolojim bozuldu. Cezaevine girersem eşim ve çocuklarımın ortada kalacağına düşünüp, onları sahipsiz bırakmamak için öldürdüm" dedi.

FACEBOOK PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Tüm ailesini katleden Turgay Mert'in Facebook paylaşımı ortaya çıktı. Paylaşımda, "Şerefle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır. Bir lokma ekmek için şerefini çiğnetmeye; Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye, bir zamanlık mevkii için el ayak öpmeye, günlük menfaatler için faziletini karartmaya değmez" ifadeleri yer aldı.

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