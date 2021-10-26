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Ahmet Yesevi Üniversitesinde "Öğrencilerle Söyleşi" Programı Düzenlendi

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Ahmet Yesevi Üniversitesinde

Ahmet Yesevi Üniversitesi Filoloji Fakültesi ve Türkoloji Araştırma Enstitüsü tarafından 25 Ekim 2021 Pazartesi günü düzenlenen "Öğrencilerle Söyleşi" programına, Nazarbayev Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yulay Şamiloğlu konuk oldu.

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Ahmet Yesevi Üniversitesi Filoloji Fakültesi ve Türkoloji Araştırma Enstitüsü tarafından 25 Ekim 2021 Pazartesi günü düzenlenen "Öğrencilerle Söyleşi" programına, Nazarbayev Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yulay Şamiloğlu konuk oldu.

Fakültemiz konferans salonunda öğrencilerimize hitap eden Prof. Dr. Yulay Şamiloğlu; "Altınorda, Kazan ve Kırım Hanlıkları"na dair bilgi ve tecrübelerini aktararak öğrencilerimizin sorularını cevapladı.

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