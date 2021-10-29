Ahmet Maranki kimdir? Ahmet Maranki kaç yaşında, nereli? Ahmet Maranki biyografisi!

1998 senesinde Azerbaycan'da "Yılın En Başarılı Yabancı Bilim Adamı" seçildi. Ahmet Maranki aynı zamanda 1969 senesinden bu yana sporla uğraşmaktadır. Siyah kuşak judo, tekvando, şhiatsu hocası konumundadır. Peki, Türkiye'nin Lokman hekimi Ahmet Maranki kimdir? Ahmet Maranki kaç yaşında, nereli? Ahmet Maranki hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AHMET MARANKİ KİMDİR?

Ahmet Maranki, 1956 senesinde Kastamonu'da dünyaya geldi.

Liseyi İstanbul'da bitirdikten sonra, Tütün Eksperleri Yüksek Okulu'ndan mezun oldu.

1976 senesinde stajını tamamlayan Maranki, devlet görevine başladı. Maliye Gümrük Tekel Bakanlığı'nın çeşitli kademelerinde teknik, idari görevler, eksper- baş eksper- baş uzman gibi muhtelif vazifelerde görev aldı.

1981 senesinde İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği'ni bitirdi. 1986'da ise Sosyal Siyaset Bölümü'nde master yaptı ve 1990 senesinde doktorasını tamamladı.

1991 senesinde Azerbaycan'ın daveti üzerine, Türkiye Cumhuriyeti adına görev yaptığı ilgili birimin baş uzmanı olarak araştırmalar yapmak ve üniversitelerde ders vermek için Azerbaycan'a gitti. Yaklaşık 10 sene orada yaşadı.

Azerbaycan Milli Meclisi'nde danışmanlık yaptı. Çalışmalarını "Türkiye Azerbaycan Harici İktisadi Alakaları", "Agent Mukaveleleri" adlı kitaplarıyla yayınladı.

1998 senesinde Azerbaycan'da "Yılın En Başarılı Yabancı Bilim Adamı" seçildi.

Rusya-Avusturya-Azerbaycan-Türkiye'nin bilim adamları öncülüğünde 1990 senesinde kurulan Bilim ve Buluş Adamları Derneği'nin genel sekreterliğini yaptı.

Ayrıca "The Institute for Cross Cultural Health" adlı enstitünün başkanlığını yaptı.

Ahmet Maranki aynı zamanda 1969 senesinden bu yana sporla uğraşmaktadır. Siyah kuşak judo, tekvando, şhiatsu hocası konumundadır.

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