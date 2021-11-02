Twitch Bit olayları kasım ayına oldukça hızlı girdi. Twitch tarafından yapılan ilk açıklamanın ardından, adli makamların bu konu hakkında harekete geçtiği konusu doğrulanmış oldu. #TemizTwitch hareketinin önde gelen isimlerinden Ahmet "Jahrein" Sonuç, ifade vermeye çağırıldı.

Nevşin Mengü'nün YouTube kanalındaki "Ey Konvoy Sen Nelere Kadirsin! Zam Yağmuru Daha Yeni Başladı" başlıklı Bugün Ne Oldu? videosuna konuk olan Jahrein, Twitch Bit olaylarını anlattı.

Olayların işleyişini anlatmasının ardından Mengü tarafından "Ne olacak şimdi? Ne ön görüyorsun?" sorusu üzerine Sonuç, konunun yargıya taşındığını ve kendisine bugün ulaştıklarını söyleyip gidip ifade vereceğini belirtti.

Jahrein açıklamasının devamında "Twitch bana ulaşmadı ama devletimiz ulaştı bana bugün. Gidip ifademi vereceğim. Gerisi artık yargının işi yani ben çinko karbon vatandaş olarak yapabileceğimi yaptım. ve elimden geldiğince, anladığım kadarıyla bu olayı anlatacağım. Artık tavşanın deliği ne kadar derin orasını yargı bulacak." sözlerini dile getirdi.

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