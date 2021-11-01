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Ahmet Bayram, Yaş Kategorisinde Yine Zirvede

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Ahmet Bayram, Yaş Kategorisinde Yine Zirvede

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon atleti Ahmet Bayram, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Mezopotamya Yarı Maratonu'nu 1 saat 17 dakika 22 saniyede tamamladı.

MARDİN (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon atleti Ahmet Bayram, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Mezopotamya Yarı Maratonu'nu 1 saat 17 dakika 22 saniyede tamamladı. 45-49 yaş grubunda zirvenin sahibi olan Bayram, elit klasmanda 10'uncu sırada yer aldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bu yıl ilk kez Uluslararası Mezopotamya Yarı Maratonu düzenlendi. Tepebaşı Mahallesi Halı Sokakta startı verilen 21 kilometrelik yarı maratona 363 sporcu katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun şampiyon atleti Ahmet Bayram, 21 kilometrelik yarı maratonu 1 saat 17 dakika 22 saniyede tamamlayarak, 45-49 yaş kategorisinde yine birinci oldu. Ahmet Bayram, elit klasmanı 10'uncu sırada tamamlarken, şampiyonluk ipini Etiyopyalı atlet Regesa Fetene Alemu göğüsledi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen 1. Mezopotamya Yarı Maratonu'nun kendisi için iyi bir prova olduğunu belirten Bayram, Avrasya Maratonu'na hazır olduğunun mesajını verdi.

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