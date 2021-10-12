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Age of Empires IV'ün tüm başarımları açıklandı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Age of Empires IV'ün tüm başarımları açıklandı

28 Ekim'de, en beğenilen ve ikonik gerçek zamanlı strateji oyun serilerinden biri Age of Empires IV'ün piyasaya sürülmesiyle AoE severleriyle buluşacak.

Krallıklar, kraliçeler, imparatorluklar ve kahramanlardan oluşan yeni bir çağ başlayacak. Age Of Empires IV, karanlık çağ'dan rönesans'a kadar yaklaşık 500 yıllık tarihi kapsayan sekiz eşsiz uygarlık ve dört destansı görev ile çıkış yapacak.

Gerçek Age of Empires tarzında, kaynakları toplayacak, büyük şehirler inşa edecek, destansı ordular bir araya gelecek ve son derece ayrıntılı bir tarihsel ortama dalmışken birliklerinizi karada ve denizde savaşmaya yönlendireceksiniz. Tabi ki bunları yaparken de farkında olmadan başarımlar elde edeceksiniz veya başarımlar için oyun oynayacaksınız.

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Age of Empires IV'te 90 civarı başarım bulunmaktadır. Kimileri imparatorlukları tamamlayınca gelirken kimileri oyunculara karşı kazanılan maçlarda geliyor. Birçok başarım ile sizi oyuna kilitleyecek Age of Empires IV, 28 Ekim'de piyasaya sürülecek.

Age of Empires IV başarımlarına gitmek için buraya tıklayınız.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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Haber: Age of Empires IV'ün tüm başarımları açıklandı - Haberler
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