Age of Empires IV'ten 38 dakikalık yeni bir oynanış videosu yayınlandı

Önümüzdeki hafta çıkış yapacak olan Age Of Empires 4'ten yeni videolar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda herkese açık Teknik Stres Testi açılmıştı ve oyuncuların Age of Empires IV'ü deneme şansı yakalamıştı.

28 Ekim Perşembe günü çıkış yapacak olan Age of Empres IV'ün paylaşılan oynanış videosunda Fransızlara karşı Çinlilerin yer aldığı savaşın sinematik modunda savaşını paylaştılar. Ayrıca yeni gelen özelliklerden bahsetmiş oldular.

Geçtiğimiz ayda ise Teknik Stres Testi aşamasında Rus vs Kutsal Roma İmparatorluğu karşılaşması paylaşılmıştı.

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Age of Empires'in YouTube hesabından paylaştığı video'nun açıklamasında "Fransızlar ve Çinliler arasındaki bir maçı sergileyen Age of Empires IV'ün yapımcıları Relic Entertainment ekibine katılın. Denge Ekibi üyeleri tarafından oynanan, çağlar boyu süren bir maçta medeniyetlerin hakimiyet için savaştığını izleyin! Zak tarafından sağlanan açıklama" sözlerine yer verdi.

Ön sipariş fiyatı 400 TL olan Age of Empires 4, 28 Ekim 2021'de PC ve Xbox Cloud Gaming için çıkış yapacak Age of Empires IV'te Türkçe dil desteği bulunacak.

AGE OF EMPIRES IV FRANSA VS ÇİN OYNANIŞ VİDEOSU

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