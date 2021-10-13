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AGC'de görev dağılımı yapıldı

AA / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel
AGC'de görev dağılımı yapıldı

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) 18. Olağan Genel Kurul'da göreve gelen İdris Taş başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

ANTALYA (AA) - Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) 18. Olağan Genel Kurul'da göreve gelen İdris Taş başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Genel kurulun ardından yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında AGC Başkan Yardımcılığı görevine Şifa Çiçek, Ersin Aydın, Ahmet Öcal ve Ahmet Duran Yenigün getirildi.

Genel sekreterin Rasim Gündüz olduğu yönetim kurulunda mali sekreterlik görevini Yalçın Teke, genel sekreter yardımcılığı görevini ise Hayreddin Deniz üstlendi.

Başkanvekilliği görevi Işık Tuncel'e verilirken Süleyman Elçin ve Mehmet Kılıçarslan yönetim kurulu üyeleri oldu.

Başkan İdris Taş, yönetimde görev dağılımının yapılmasıyla projelere hızla start vereceklerini söyledi.

Her ay bir projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile getiren Taş, azimle yılmadan, yorulmadan çalışacaklarını kaydetti.

AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri
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