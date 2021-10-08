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Ağabey katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel
Ağabey katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi

ANTALYA'da kavga ettiği ağabeyi Cengiz Balık'ı öldüren Yılmaz Balık (31) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da Kavga ettiği ağabeyi Cengiz Balık'ı öldüren Yılmaz Balık (31) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlandı. Yılmaz Balık, ağabeyinin gergin ve sert tuttuğu bıçağın üzerine gelmesi üzerine karnına girdiğini belirtirken, olaya tanıklık eden kız kardeş D.B. ise Yılmaz'ın mutfaktan aldığı bıçağı, Cengiz'e sapladığını söyledi.

Olay, 23 Ağustos'ta Kepez ilçesinde meydana geldi. Eşinden 4 yıl önce boşanan Cengiz Balık, birlikte yaşadığı kardeşleri tartışınca, "Niye tartışıyorsunuz. Sesiniz çok çıkıyor. Herkes sizin sesinizi dinliyor. Evin huzurunu neden kaçırıyorsunuz?" diye uyardı. Kardeşlerden Yılmaz Balık, "İstemiyorsan buradan gidebilirsin" deyince, önce tartışma, sonra kavga çıktı. Kavgada Yılmaz Balık, ağabeyini göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Cengiz Balık kurtarılamadı. Yılmaz Balık ise tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili hazırlanan iddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, sanık Yılmaz Balık hakkında 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep edildi.

İddianamede ağabeyinin elindeki bıçağın üzerine gelmesi üzerine yaralandığını ve sonrasında öldüğünü öne süren Yılmaz Balık, "Ağabeyim Cengiz'in psikolojisi uzun süredir bozuktu. Evde sürekli huysuzluk yapardı. Olay günü yine ses ve gürültüyü bahane ederek salona yanımıza geldi. Bize yönelik 'Sizinle mi uğraşacağım' şeklinde uyarıda bulundu. Ben de kendisine 'Bize bir faydan mı var? Benim üzerimde ne hükmün var. İşine bak' şeklinde tepki gösterdim. Bana karşılık vererek kafa attı. Boğazıma sarıldı. Evdekiler beni elinden aldı. Annem ve ablam Y. ağabeyime 'git' diyerek evden göndermek istedi. Bunun üzerine ağabeyim Cengiz kapıya yöneldi. Ben de sofradaki bıçağı elime aldım. Salonda ağabeyimi göremeyince dışarı çıktığını düşünerek arkasından kapıya doğru yürüdüm. Dairenin giriş kapısı biraz aralıktı. Tam kapıya yaklaştığımda ağabeyim bir anda içeriye girdi. Bu sırada elimdeki bıçağı sert ve gergin tutuyordum. Ağabeyim bir anda geri dönünce bıçak karnına girdi" dedi.

Maktul ve şüphelinin kardeşi olan D.B. ise kardeşi Yılmaz'ın 10 yıldır madde bağımlısı olduğunu belirterek, "Cengiz tartışan kardeşlerime bağırmamalarını söyledi. Bunun üzerine Yılmaz, 'Sen burada durmak istemiyorsan gidebilirsin' dedi. Sonra ikisi birbirine girdi. Yumruklaştılar. Cengiz sonrasında evden ayrılmak üzere kapıya yöneldi. Holde durduğu esnada Yılmaz mutfağa doğru gitti. Bir bıçak alarak geri geldi. Cengiz'e bıçağı sapladı" diye konuştu.

Cinayet davasını görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.


Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Son Dakika Haberleri
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