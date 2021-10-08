Ağabey katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da Kavga ettiği ağabeyi Cengiz Balık'ı öldüren Yılmaz Balık (31) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlandı. Yılmaz Balık, ağabeyinin gergin ve sert tuttuğu bıçağın üzerine gelmesi üzerine karnına girdiğini belirtirken, olaya tanıklık eden kız kardeş D.B. ise Yılmaz'ın mutfaktan aldığı bıçağı, Cengiz'e sapladığını söyledi.

Olay, 23 Ağustos'ta Kepez ilçesinde meydana geldi. Eşinden 4 yıl önce boşanan Cengiz Balık, birlikte yaşadığı kardeşleri tartışınca, "Niye tartışıyorsunuz. Sesiniz çok çıkıyor. Herkes sizin sesinizi dinliyor. Evin huzurunu neden kaçırıyorsunuz?" diye uyardı. Kardeşlerden Yılmaz Balık, "İstemiyorsan buradan gidebilirsin" deyince, önce tartışma, sonra kavga çıktı. Kavgada Yılmaz Balık, ağabeyini göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Cengiz Balık kurtarılamadı. Yılmaz Balık ise tutuklandı.

Cinayet davasını görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.