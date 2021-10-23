Afyonkarahisar'da trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

ANTALYA (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Emre Eroğlu idaresindeki 03 LT 155 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Karadirek köyü yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Enes Aktürk ve Enes Emre Acar yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Enes Aktürk ile Enes Emre Acar, ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) hastanesine sevk edildi.

Enes Aktürk, burada müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Son Dakika Haberleri
Kaş kıyılarını yakıcı denizanası istila etti! Uzman isim 'Dokunan hastanelik olur' diyerek uyardı

Kaş kıyılarını yakıcı denizanası istila etti! Uzman isim "Dokunan hastanelik olur" diyerek uyardı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title