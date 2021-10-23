Afyonkarahisar'da trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
AA / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
ANTALYA (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Emre Eroğlu idaresindeki 03 LT 155 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Karadirek köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Enes Aktürk ve Enes Emre Acar yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Enes Aktürk ile Enes Emre Acar, ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) hastanesine sevk edildi.
Enes Aktürk, burada müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
AA / Hüseyin Ünlüsoy - Son Dakika Haberleri