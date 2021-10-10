Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Dağlı - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı (2)

KAZADA ÖLEN ÖĞRETİM ÜYESİAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile hayvan yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Hicret Tevhide Çöl'ün, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuvarı'nda görevli doktor öğretim üyesi olduğu öğrenildi.

KAZADA ÖLEN ÖĞRETİM ÜYESİ

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile hayvan yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Hicret Tevhide Çöl'ün, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuvarı'nda görevli doktor öğretim üyesi olduğu öğrenildi. AKÜ Devlet Konservatuvarı Dr. Çöl için taziye mesajı paylaştı. Taziye mesajında "Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Dr. Öğretim Üyesi Cenk Çöl'ün eşi Devlet Konservatuvarı Dr. Öğretim Üyesi Hicret Tevhide Çöl, elim bir tafik kazası sonucu vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.


Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı (2)

Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Dağlı - Son Dakika Haberleri
İSTANBUL-ESENYURT'TA OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

İSTANBUL-ESENYURT'TA OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Seda Sayan İdo Tatlıses
Spor Lewis Hamilton Halil İbrahim Dervişoğlu Aykut Kocaman
Tüm Haberler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Emine Erdoğan Bekir Pakdemirli Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 16:29:55. #1.11#