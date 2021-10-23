Afyon'un bu ilçesindeki pazarda eller cebe girmeden önce semaya kalkıyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kurulan kapalı pazar yerinde 30 yıldır devam eden gelenekte tezgahlar açıldıktan sonra müşteri ve pazarcı esnafı bolluk ve bereket getirmesi için Dua ederek işlerine başlıyor.

İlçenin en büyük pazarı olan Cumartesi pazarı 30 yıldan bu yana her hafta dualarla açılıyor. Hoparlörden yapılan dua ile esnaf ve müşteriler ellerini semaya açarak alışveriş öncesi dua ediyor. Yapılan duada alışverişin ve ticaretin öncelikle dürüst ve hayırlı yapılması temennisinde bulunuluyor, işlerde kolaylık ve bereketli olması temenni ediliyor. Yapılan duanın ardından ise pazarda alışveriş başlıyor.

Pazar esnafı Ömer Faruk Ceyhan konuyla ilgili açıklamalarında, "Dua gayet güzel, pazarın bereketi artıyor. Bu aşağı yukarı ben zeytincilik yaptım yapalı yaklaşık 30 yıldır var. Önceden daha erken başlıyordu, pazar erken kuruluyordu şimdi ise sabah 8-9 gibi başlıyor" dedi.

Müşteri Ahmet Altın ise, "Çok güzel bir duygu, Allah razı olsun. Hayırlı iş için hayırlı işler için başlıyorlar. Ben 30 yıldır Şuhut'tayım sabah 8 buçuk, 9 gibi başlıyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR