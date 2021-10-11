Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 5 ölü, 10 yaralı - Haberler
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Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 5 ölü, 10 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 5 ölü, 10 yaralı

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Suriye'nin Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. Terör saldırısında 5 sivil hayatını kaybederken, 10 sivil de yaralandı. Yerel kaynaklar, saldırıda ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırırken, saldırı sonrası çıkan yangını söndürdü.

(Hamad Alnajjar/İHA)

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