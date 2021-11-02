Afganistan'daki Esnaf Ekonomik Krizden Rahatsız

Mir Abdul Aziz, Afganistan'ın başkenti Kabil'de tarihi Ka Faroşi kuş pazarında esnaf. İspinoz, tarla kuşu, keklik gibi çeşitli kuşlar satan Aziz, Ağustos'ta Taleban ülkedeki yönetimi ele geçirdiğinden beri işlerinin azaldığını söylüyor

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