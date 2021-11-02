Afganistan'daki Esnaf Ekonomik Krizden Rahatsız
Mir Abdul Aziz, Afganistan'ın başkenti Kabil'de tarihi Ka Faroşi kuş pazarında esnaf. İspinoz, tarla kuşu, keklik gibi çeşitli kuşlar satan Aziz, Ağustos'ta Taleban ülkedeki yönetimi ele geçirdiğinden beri işlerinin azaldığını söylüyor.
Mir Abdul Aziz, Afganistan'ın başkenti Kabil'de tarihi Ka Faroşi kuş pazarında esnaf. İspinoz, tarla kuşu, keklik gibi çeşitli kuşlar satan Aziz, Ağustos'ta Taleban ülkedeki yönetimi ele geçirdiğinden beri işlerinin azaldığını söylüyor
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden'la) Afganistan, Suriye, Libya ve D. Akdeniz konularındaki iş birliğinin yanı sıra ekonomik ilişkilerimizi de daha...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, "Afganistan'dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan'dan yeni göç dalgası) Tedbirlerimizi alıyoruz, bu noktada da yüklü göçe kapılarımızı açma niyetinde değiliz."