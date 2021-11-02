Afganistan'daki Esnaf Ekonomik Krizden Rahatsız - Haberler
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Afganistan'daki Esnaf Ekonomik Krizden Rahatsız

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Mir Abdul Aziz, Afganistan'ın başkenti Kabil'de tarihi Ka Faroşi kuş pazarında esnaf. İspinoz, tarla kuşu, keklik gibi çeşitli kuşlar satan Aziz, Ağustos'ta Taleban ülkedeki yönetimi ele geçirdiğinden beri işlerinin azaldığını söylüyor.

Mir Abdul Aziz, Afganistan'ın başkenti Kabil'de tarihi Ka Faroşi kuş pazarında esnaf. İspinoz, tarla kuşu, keklik gibi çeşitli kuşlar satan Aziz, Ağustos'ta Taleban ülkedeki yönetimi ele geçirdiğinden beri işlerinin azaldığını söylüyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan'dan yeni göç dalgası) Tedbirlerimizi alıyoruz, bu noktada da yüklü göçe kapılarımızı açma niyetinde değiliz."
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