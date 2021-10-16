Adıyaman'da traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Osman Polat idaresindeki 02 AE 067 plakalı otomobil ile Hüseyin Oğuz'un kullandığı 02 BU 159 plakalı traktör, Kahta-Adıyaman kara yolunun 3. kilometresinde çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Polat ağır yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri