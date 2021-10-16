Adıyaman'da traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Adıyaman'da traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel
Adıyaman'da traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Osman Polat idaresindeki 02 AE 067 plakalı otomobil ile Hüseyin Oğuz'un kullandığı 02 BU 159 plakalı traktör, Kahta-Adıyaman kara yolunun 3. kilometresinde çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Polat ağır yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri
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